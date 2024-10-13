مفوضية حقوق الإنسان: الاحتلال يستهدف المناطق المكتظة بالسكان ببيروت

قال محمد النسور، المسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق السكنية المكتظة بالسكان في بيروت.

وأشار النسور، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الاحد، إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء المدنية في لبنان دون أي مراعاة للقوانين الدولية.

ولفت إلى أننا نواجه كارثة إنسانية في لبنان بسبب تزايد أعداد النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كما ذكر النسور أنه تم تقديم وثائق لمجلس حقوق الإنسان توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل على رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية لتقديمها للمنظمات الأممية.

وأضاف أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات المحاكم الدولية يشير إلى انهيار منظومة المجتمع الدولي.