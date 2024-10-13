السيسي: مصر تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وفى ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه كما تأتى رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام.

وتابع الرئيس خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى

