أدخل المسيحية في أرمينيا.. الكنيسة تحيي ذكرى رحيل القديس غريغوريوس

تحتفل الكنيسة، اليوم الأحد، بذكري رحيل القديس غريغوريوس، والقديستين ريبسيميا و غايني ، حيث يعتبر القديسيين الثلاثة هما الذي ادخلوا المسيحية في ارمينيا بالقرن الثالث.

من هو القديس غريغوريوس؟

ويعد القديس غريغوريوس، المعروف أيضًا باسم غريغوريوس المنور، هو واحد من أهم الشخصيات في تاريخ الكنيسة الأرمنية.

وُلِدَ في عائلة نبيلة أرمنية لكنه قضى سنوات من حياته في المنفى في قيصرية بعد اغتيال والده بعد عودته إلى أرمينيا، أصبح غريغوريوس مرشدًا للملك تيريدات الثالث، الذي اضطهده في البداية بسبب إيمانه المسيحي، ولكن بعد سلسلة من الأحداث المعجزية، اعتنق الملك المسيحية.

وتُعتبر أرمينيا أول دولة في العالم تتبنى المسيحية كدين رسمي، وذلك في عام 301 م، وذلك بفضل عمل غريغوريوس التبشيري، و يُحتفل بذكراه في الكنيسة الأرمنية، والعديد من الكنائس الأرثوذكسية والشرقية.

القديستان ريبسيميا وغايني كانتا راهبتين مسيحيتين من روما ، ذهبوا إلى أرمينيا لتجنب الزواج القسري من الإمبراطور الروماني دقلديانوس ، و رفضت ريبسيميا الزواج منه، فتبعتها اضطهادات أدت إلى وفاتها هي ومجموعة من الراهبات اللاتي كن برفقتها، بما فيهن القديسة غايني.

وتعتبر ريبسيميا وغايني من أوائل الشهيدات في الكنيسة الأرمنية، وتحتفل الكنيسة الأرمنية بذكراهما في أكتوبر.