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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسى: مؤتمر القاهرة للمياه هذا العام يتزامن مع أحداث إفريقية مهمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، إن موعد انعقاد القاهرة اللمياه هذا العام يأتي بالتزامن مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي، بما يمثل زخمًا لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.

وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الأحد، تزامنًا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود».

ويشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة"، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي"، والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

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