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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تنظم معرضا للحرف اليدوية والصناعات التراثية الفيومية بالقاهرة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظّمت محافظة الفيوم، متمثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، معرضاً للحرف اليدوية والتراثية، بنادي هليوبوليس فرع الشروق بالقاهرة، في إطار خطة المحافظة للترويج السياحي، وتنظيم سلسلة من معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، بعدد من الأندية الكبرى.

استمرت فعاليات المعرض الذي أقامته هيئة تنشيط السياحة، تحت إشراف الدكتور معتز عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالفيوم، خلال الفترة من 10 إلى 12 اكتوبر الجاري، وضم تشكيلة كبيرة من الأعمال اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد، والخوص، والخزف، ومنتجات النخيل، إضافة إلى الفخار التقليدي، وعدد من المشغولات اليدوية والتراثية، ويأتي المعرض استمراراً لسلسلة المعارض التي أطلقتها المحافظة بالعديد من الأندية الكبرى بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للتعريف بمقومات المحافظة السياحية والأثرية، وتعزيز حركة السياحة الداخلية للمحافظة.

خلال المعرض، تعرف الزائرون على أهم الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، وأشهر القرى المنتجة لتلك الحرف، ودور تلك الحرف فى إحياء التراث الثقافي للمحافظة، والترويج السياحي، واستثمار رأس المال البشري، من خلال توفير فرص عمل للسكان المحليين من مختلف المراحل العمرية، كما تم توزيع مطويات عن أهم المعالم والأنشطة السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وعرض أفلام ترويجية عن الفيوم، كما تم التنسيق مع مسئولي الرحلات بنادى هليوبوليس لتنظيم رحلات سياحية داخلية لمحافظة الفيوم للتعرف على ما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية.

من جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها، وتزخر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية الفريدة التي تجعل منها قِبلة للسائحين من مصر ومختلف دول العالم، كما تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية المتوارثة بها عبر الأجيال.  

أضاف "الأنصاري"، أن تنظيم معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية بالأندية الكبرى، يهدف إلى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، وفتح مجال لتسويق منتجاتها من الحرف اليدوية، مشيراً أن تنظيم هذه السلسلة من المعارض يأتي بالتزامن مع مبادرة "الفيوم مش بعيدة" التي تم إطلاقها مؤخراً لتسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات كبيرة وجذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

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