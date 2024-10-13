محافظ الفيوم يتابع أنشطة مديريتي الأوقاف والآثار ضمن فعاليات "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديريتي الأوقاف والآثار التي تم تنفيذها تحقيقاً لمحور بناء الإنسان، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ونفذت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية، شملت عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم، والشواشنة مركز يوسف الصديق، وعدد 30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للواعظات، وتنظيم 5 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

كما نفذت المديرية عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، وعدد 17 أسبوع ثقافي تزامناً مع احتفالات اكتوبر، و4 ندوات علمية ببندر الفيوم ومركزي سنورس ويوسف الصديق، ونظمت 113 ندوة للتحذير من مخاطر الطلاق، والبرنامج التثقيفي للطفل من عمر 4 سنوات فأكثر بعدد 460 مسجد، ومجلس الإقراء بمسجد ناصر الكبير بندر الفيوم.

كما قامت أوقاف الفيوم بتوزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعقد لقاء بقرية قلهانة بالتعاون مع مديرية الثقافة،

ولقاء الجمعة للأطفال بقلهانة، ولقاء الصحة الإنجابية بمسجد المحافظة بندر الفيوم، إضافة إلى عدد 10 دروس للواعظات.

فيما قامت إدارة الوعي الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، بعمل ندوة وورشة عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة عن معالم الفيوم الأثرية بمدرسة فيديمين الثانوية المشتركة، وندوة عن دور الجيش المصرى العظيم بين الماضي والحاضر بمعهد الصفوة الازهرى بنين احتفالاً بذكرى انتصارات اكتوبر، وتنظيم ندوة بمديرية التضامن الاجتماعي عن مخاطر البحث والتنقيب عن الآثار، ودور الوعي الأثري فى الحفاظ على تاريخ وآثار بلادنا، كون الآثار مصدر رئيسي لحفظ تاريخ البلاد وتاريخ الشعوب التي عاشت فيها، كما تعكس حضارتها الأصيلة، إضافة إلى دورٌها المهمٌّ والحيوي في جَذب السُّيّاح، وتَحسين اقتصاد الدولة.

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