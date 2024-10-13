طبيبة تكشف عن أكثر الأطعمة الخاصة بتعزيز المناعة والمضادة للقلق والاكتئاب

كشفت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب أن التغذية الصحية تعزز منظومة المناعة ولهذا يجب اتباع نظام غذائى جيد لمواجهة العديد من المشكلات اليومية مثل القلق بدعم الجهاز العصبي بتناول أطعمة غنية بالتربتوفان والاطعمة الغنية بالمغنيسيوم لتجنب الحالات العصبية وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا .

وتشير الطبيبة الى ان الإجهاد هو استجابة طبيعية للجسم للخطر حيث يدخل خلالها هرمونات الأدرينالين والكورتيزول إلى الدم ويصبح الجسم مستعدا للهروب من المشكلات أو مواجهتها. بالطبع مدة هذه الحالة قصيرة لذلك لا تسبب أي ضرر بل بالعكس تحفز أعضاء الجسم وتجعلها أكثر نشاطا ولكن إذا أصبحت هذه حالة مزمنة وتسبب مشكلات صحية لا يمكن تجنبها وأول متضرر هو القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

وتوصي بدعم الجهاز العصبي وتناول أطعمة غنية بالتربتوفان وهو حمض أميني لا ينتجه الجسم. والتربتوفان موجود في الأجبان وجبنة القريش والزبادي والشوفان والكاكاو وفول الصويا وخبز الحبوب الكاملة.

كما يجب أيضا تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم لأنه يساعد على التعامل مع الحالات العصبية وهذا العنصر موجود في السبانخ والبروكلي والملفوف والمكسرات والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (الفول والفاصوليا والعدس وغيرها) كما يوجد في الشوكولاتة الداكنة والموز والأفوكادو كما يجب تزويد الجسم بأحماض أوميغا3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الشيا والكتان.

أما فيتامين B9 الضروري للجهاز العصبي فموجود في البيض والبقوليات والكبد والخضروات الورقية وبصورة عامة جميع فيتامينات مجموعة В ضرورية لدعم وظائف خلايا الجهاز العصبي ولكن هناك أطعمة تفاقم القلق لذلك يجب تجنبها قدر الإمكان ومن بينها القهوة والمشروبات الكحولية والحلويات والليمون والعصائر المعبأة والأطعمة المالحة ومشروبات الطاقة والوجبات السريعة.