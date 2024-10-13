السيسي: مصر تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نهر النيل، باعتباره مورداً حيوياً، يتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي بُثت على "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن مصر، انطلاقاً من التزامها العميق بهويتها الإفريقية، قد تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية المتعلقة بالمياه.

وتابع الرئيس: أن رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تعكس هذا الالتزام، حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه.

كما حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يلقي كلمة في نهاية الجلسة.