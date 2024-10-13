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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا والحفاظ عليه مسألة وجود

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن  مصر تضع  المياه على رأس أولوياتها.. حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.. كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%" ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دءوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.

وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى
 

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