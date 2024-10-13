السيسي: يوجد مشروعات عملاقة تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غيـر مدروس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك مشروعات عملاقة تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشـكل غيـر مـدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور وإجراء الدراسات اللازمة وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان وعدم الإضرار.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.

وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى

