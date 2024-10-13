تشريح جثث 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر استنشاقهم غازا بالشرقية

قررت النيابة العامة اليوم انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين زوجين وأبنائهم الثلاثة الذين لقوا مصرعهم امس إثر استنشاقهم غاز داخل منزلهم بمدينة العاشر من رمضان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع كلا من: "أمين السيد" 43 عاما وزوجته "أميرة سعيد" 36 عاما وأبنائهم "السيد" 17 عاما و"ندى" 15 عاما وإصابة ابنتهما "سلمى" 16 عاما بحالة اختناق وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لكنها توفيت متأثرة بإصابتها وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها ووفاة والديها وشقيقيها إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم لدفنهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.