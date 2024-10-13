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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات موسعة على المواقف بالفيوم لمتابعة التعريفة المقررة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت إدارة المواقف والنقل الجماعي، في محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مباحث المرور، حملة لتحقيق الانضباط بسيارات التاكسي وخطوط سير سيارات السيرفيس، خاصة التي تخدم منطقة قحافة، والتأكد من مدى التزام السائقين بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من مخالفة سائقي هذه السيارات للتعريفة المقررة، وتقسيم خطوط السير.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة. 

وتأتي الحملة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السيرفيس وسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الرسمية، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.

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