السيسي يوجه دعوة للمجتمع الدولي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لمشاريع المياه

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي من أجل زيادة الدعم للجهود الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الأمن المائي.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها ونهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%.

وتابع الرئيس السيسي أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هي مسألة وجود تتطالب التزامًا سياسيًا دءوبًا وتعاون مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية تبنت مصر العديد من المبادرات الخاصة بالمياه.