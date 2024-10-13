رئيس وزراء اليابان يدرس إمكانية حضور بلاده مؤتمر معاهدة حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم /الأحد/، إنه سيفكر جديا في فكرة حضور اليابان بصفة مراقب في اجتماع العام المقبل بشأن معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.



وقال إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ـ في برنامج إذاعي بمشاركة زعماء أحزاب أخرى، ردا على اقتراح بحضور اليابان اجتماع الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب: "ليس لدي أية نية للاستخفاف بهذا الأمر.. سأفكر فيه بجدية".

وأشار ايشيبا إلى أن اليابان محاطة بدول مسلحة نوويا، وقال: "يتعين علينا أولا أن نفكر في كيفية حماية اليابان، وأيضا من خلال المناقشات مع أحزاب المعارضة، أن نجد طريقا إلى إلغاء الأسلحة النووية"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

من جهته، قال رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان يوشيهيكو نودا" إن الدولة يجب أن تنضم بصفة مراقب حتى تتمكن من تحقيق دورها كوسيط بين المعسكرين اللذين يدافعان عن الردع النووي وإلغاء الأسلحة النووية".

كان رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا قد دعا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لكن الحكومة اليابانية، التي تعتمد على المظلة النووية الأمريكية للردع، لم تنضم إلى المعاهدة.

ودخلت المعاهدة، التي تحظر تطوير الأسلحة النووية واختبارها وحيازتها واستخدامها، حيز التنفيذ في عام 2021، لكن اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالقنابل الذرية، والدول المالكة للأسلحة النووية لم تنضم إليها.