محافظ أسوان يتفقد مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل بأبو سمبل



تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، والذى تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار .

وأثناء الجولة التفقدية اول أمس ، والتى رافقه خلالها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى الراقى بمشروع الممشى السياحى مما ساهم فى خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الحضارية للمدينة السياحية .

ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة بشكل مستمر

مكلفاً بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة بشكل مستمر لإتاحة الفرصة الكاملة أمام أهالى المدينة ، والأفواج الزائرة للإستمتاع بالشكل الجمالى للكورنيش في ثوبه الجديد .

1000113078

1000113076

1000113073

1000113067

1000113070