السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف لتبادل المعرفة والخبرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: “يسعدني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت شعار "المياه والمناخ" لبناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وأضاف الرئيس: "هذا الحدث السنوي يمثل منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مجال الموارد المائية".

وأشار السيسي إلى أن "تنظيم هذا الحدث في موعده يعكس إدارة قوية، رغم التحديات التي يواجهها العالم، خاصة مع تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تُنفذ لاستغلال الأرض بشكل غير ملموس".

وأوضح أن "هذا الأمر يؤكد ضرورة الإخطار المسبق وإجراء الدراسات اللازمة لضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان".

كما تزامن موعد انعقاد أسبوع القاهرة مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدروجيني الإفريقي، مما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.