سول: الزعيم الكوري الشمالي يجب أن يشعر بالخوف من قوتنا العسكرية

هدد مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي " شين وون-سيك"، اليوم /الأحد/، كوريا الشمالية، قائلا "إنها لن تبدأ حربًا ما لم تفكر في الانتحار، وأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج- أون يجب أن يشعر بالخوف من القوة العسكرية لكوريا الجنوبية لأنه لديه الكثير ليخسره".



وشدد "شين"- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- على أن قدرة كوريا الجنوبية على الرد في الوقت المناسب على أي استفزازات من قبل الشمال هي أكثر ما يهم، مضيفًا أن التحالف مع الولايات المتحدة عنصر حيوي في هذا الصدد.

وأكد أن "الشمال بالغ في رد فعله بشكل غير عادي منذ كشف كوريا الجنوبية عن صاروخ (هيونمو-5) الباليستي، الذي أطلق عليه (الوحش) لحجمه، في العرض العسكري احتفالًا بيوم القوات المسلحة في الأول من أكتوبر"، مضيفا أن "(هيونمو-5)، الذي تبلغ قوته 10 مرات قوة القذائف الإسرائيلية الخارقة للتحصينات التي قتلت زعيم حزب الله، يجب أن تكون مخيفة للغاية بالنسبة لكيم".

وفيما يتعلق باتهام الشمال للجنوب بإرسال مسيرات مؤخرًا إلى أراضيه.. أصر شين على أن الحكومة ستظل غير ملتزمة بتوضيح موقفها، لأن مناقشة القضية لن تؤدي إلا إلى إثارة الخلاف داخل الجنوب وهذه هي رغبة بيونج يانج، قائلا "بناءً على تجاربنا، فإن أفضل طريقة للرد هي التجاهل".

يشار إلى أن "كيم يو-جونج" الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي، حذرت أمس /السبت/، من أن سول ستواجه "كارثة مروعة" إذا تم "رصد" مسيراتها في الشمال مرة أخرى.