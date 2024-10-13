السيسي: أطلقنا "أسبوع القاهرة للمياه" في موعده رغم التحديات الجمة التي يشهدها العالم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحضور خلال افتتاح أعمال النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت شعار "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وأشار السيسي خلال كلمته الافتتاحية، إلى انه تم تنظيم هذا الحدث في موعده رغم التحديات الجمة التي يشهدها العالم.

وقال الرئيس: “لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهارالدولية بشكل غير مـدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاوروإجراء الدراسات اللازمةوضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان وعدم الإضرار”.

وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى.