السيسي يرحب بالوزراء وممثلي الوفود في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوزراء وممثلي الوفود والمنظمات في افتتاح النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي يحمل شعار "المياه والمناخ".

وفي كلمة مسجلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة السابع للمياه، والتي تم بثها على "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أكد أن هذا الحدث السنوي أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مجال الموارد المائية.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.

وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، ابتداءً من اليوم ، وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويتزامن معه عقد «أسبوع المياه الأفريقي التاسع».