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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير وتجديد أحد الفنادق في أبو سمبل السياحية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير وتجديد أحد الفنادق بأبو سمبل
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حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية أول أمس لعدد من المشروعات بمدينة أبو سمبل السياحية على تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإحلال وتجديد أحد الفنادق برفقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات المعنية ، وذلك ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال الموسم السياحى الجديد. 

الإسراع بمعدلات التنفيذ لإفتتاحه قبيل إحتفالات تعامد الشمس فى 22 فبراير 2025

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للشركة المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد بالفندق إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء منه وتجهيزه ، وإفتتاحه للحاق ببداية الموسم السياحى حتى يتسنى إستيعاب الأفواج السياحية والزائرين من المصريين في ظل الكثافة الكبيرة والإقبال خلال هذه الفترة من العام ، ولاسيما بأن الفندق يضم 120 غرفة .

مكلفاً بأهمية التركيز على وضع اللمسات الجمالية والحضارية التي تساهم في تحويل الفندق لبانوراما وصرح فندقى متكامل الأركان ، وليكون في أبهى صوره لإستضافة أي أفواج سياحية ، تكاملاً مع الفنادق الأخرى داخل المدينة السياحية .

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