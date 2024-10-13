السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة لتبادل المعرفة والخبرات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية متجددة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، هذا الحدث السنوي، الذي أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية".

وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى.