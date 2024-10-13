الزراعة: تكثيف المتابعات الميدانية على صغار مربي الماشية في قرى "حياة كريمة"

توجهت لجنة من قطاع تنميه الثروه الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع ممثلين عن كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف ومديريات الزراعه والطب البيطري المختصه لمتابعة الحالة الصحية للقطعان المسلمة للمستفيدين من توزيع رؤوس الماشيه عالية الإنتاجية على الأسر في قرى مبادرة رئيس الجمهوريه "حياه كريمة"، لتنميه الريف المصري وتكثيف الدور التوعوي والإرشادي على المستفيدين من صغار المربيين لضمان الوصول لأعلى معدلات أداء ممكنه بالإضافه إلى توزيع الحلابات النقاله الآليه المزدوجه وأقساط الحليب الإستانلس والأعلاف على المستفيدين.

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن البروتوكول يهدف إلي توزيع مشروع علي المستفيدين عباره عن عجله عشار عالية الإنتاجية والإدرار من الألبان ومؤمن عليها في صندوق التأمين علي الثروه الحيوانيه، مع الأعلاف اللازمة وماكينة حليب آلي نقاله مزدوجه وقسط استانلس لنقل وتداول الألبان، علي أن تتحمل وزارتى التضامن والأوقاف ثلثى القيمه كمنحه لا ترد بينما يساهم المستفيد فقط بثلث القيمه وبتمويل ميسر من خلال البنك الزراعي المصرى.

وطبقا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعه والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه فأنه يتم اجراء كافه التحاليل والفحوصات المعمليه والبيطريه في المعامل المرجعيه للمعاهد البحثيه المتخصصه بوزارة الزراعه على العجلات قبل تسليمها للمستفيدين للتأكد من الحاله الصحيه الجيده والإنتاجيه العاليه، كما يتم إجراء كافه التحاليل المعمليه على الأعلاف قبل تسليمها إلى المستفيدين لضمان تسليم أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه ومسجله بوزارة الزراعه والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي.

كما أن وزارة الزراعه تساهم بتقديم ماكينات الحليب الآلي النقاله وأقساط تداول ونقل الحليب الإستانلس عالية الجوده من خلال التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي. وهنا يتبلور الدور المؤسسى للدوله المصريه في التعاون والتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المربيين.

يأتي ذلك في اطار البروتوكول الثلاثي الموقع بين كل من وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الأوقاف، لتوزيع رؤوس الماشيه عالية الإنتاجية على الأسر في قرى مبادرة رئيس الجمهوريه "حياه كريمه" لتنميه الريف المصري وبناء على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه بتكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين لدراسة أي مشكله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها في مهدها فى الحال مع توفير كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستي للمستفيدين من صغار المربيين في قرى حياة كريمة .