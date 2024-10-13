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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين المنيا اليوم الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة وتتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

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