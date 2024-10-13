الصحة: لا وفيات في حادث قطار المنيا حتى الآن.. والإصابات بين جروح وكدمات

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة وجارية لضحايا حادث قطار المنيا، فهناك ما يقرب من 20 مصابا حتى الآن، وحالات الإصابة تتراوح بين جروح وكدمات.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم الدفع بأكثر من 23 سيارة إسعاف، وهناك متابعة مباشرة من وزير الصحة والقيادات، متابعا: “حتى تلك اللحظة لم توجد أي حالات وفاة”.

وأوضح أنه تم رفع حالة التأهب لاستقبال أي حالات مصابة في المستشفيات، وهناك تمركز لسيارات الإسعاف في أماكن قريبة من موقع الحادث.

ولفت إلى أن قيادات وزارة الصحة يتحركون لمتابعة حادث قطار ماقوسة ميدانيا، بتكليف من الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، للتوجه إلى المنيا، على أن يتم الموافاة بمستجدات الوضع الصحي للمصابين أولا بأول.

وشدد على أن الطواقم الإسعافية تواصل عمليات الإنقاذ في محيط حادث قطار المنيا، وجار تقديم الكشف وتقديم الخدمات العلاجية من قبل الأطباء في المستشفيات لإنقاذ المصابين.