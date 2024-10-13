استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "النصيرات"

استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم /الأحد/ في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة "أبو دلال" في النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين من عائلة "أبو غالي" كانوا قد نزحوا إلى منزل آخر، ونقلوا إلى مستشفى "العودة".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل حصار مخيم جباليا شمال القطاع لليوم الثامن على التوالي، ونسفت اليوم /الأحد/ عددا من منازل المواطنين باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.

وأشارت المصادر إلى أن حريقا نشب في منزل جراء استهداف صاروخي في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "الكواد كابتر" النار بشكل كثيف، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق غزة، بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين معظمهم أطفال، في قصف الاحتلال استهدف منزلا في حي التفاح شمال شرق غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42،175 فلسطينيا وإصابة 98،336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.