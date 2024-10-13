ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة يصدر عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر دكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها.

وقال رئيس الجامعة :إن القرارات شملت عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، و3 وكلاء بكليتي  الزراعة والطب، ورئيسى قسمين بكليتي الطب والتجارة، و3مديرين.

ووجه د. محمد سامى عبد الصادق القيادات الجديدة  بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح رئيس الجامعة ان القرارات شملت كلا من: د.عصام على أمين عبد الصمد عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.نيفين بهاء الدين طلعت وكيلا للدراسات العليا بكلية الزراعة، ود.محمد عبد الرحمن المناوى وكيلا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، ود.حنان عبد العزيز مبارك وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قصر العيني، ود.عمر معاوية عثمان رئيسا لقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، ود.محمود محمد السيد رئيسا لقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة.، ود.داليا يحيى علي قدرى مديرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، ود.أحمد عبد العال عوض مديرا لمركز MIT  بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لإدارة الجامعة، ود.أحمد سامى سعيد العزب، مديرا للمركز الاجتماعى بالجامعة.

كما شملت القرارات 66 طبيبا بكلية طب الأسنان بينهم 33 طبيبا مقيما، والباقى فى تخصصات التقويم، واشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، والإستعاضة الصناعية، والإستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الفم وأمراض اللثة.

استراتيجى استمرار التصنيفات الدولية التكنولوجى التعليم والطلاب المناصب القيادية كلية طب قصر العيني رئيس جامعة القاهرة