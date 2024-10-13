اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد ، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القـناة.

وامطار خفيفة ورعدية علي مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 23 درجة.