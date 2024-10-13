وزارة التضامن تتابع حادث تصادم قطاري المنيا

قال محمد النادي، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ وكيل وزارة الصحة يطمئن المواطنين على حالة مصابي حادث قطار المنيا بمنطقة ماقوسة، موضحا أنّه يؤكد على استقرار جميع الحالات، إذ إنّها تتراوح ما بين كدمات وإصابات طفيفة، معلقا: «أكثر الإصابات هي كسر بذراع أحد ركاب قطار النوم 1087 الذي كان قادما من أسوان متجها إلى محافظة القاهرة».

وأضاف «النادي»، أنّ حادث تصادم قطار المنيا بالجرار أدى إلى سقوط عربتين قطار في ترعة الإبراهيمية، لكن الجميع يعمل من أجل رفع العربتين باستخدام الأوناش، مشيرا إلى أنّه يتم التنسيق من أجل تسيير قطار النوم الذي شهد الحادث والمتوقف أمام مزلقان ماقوسة، كما أنّ محافظ المنيا أجرى منذ قليل اتصالا بمستشفى المنيا العام والجامعي وطمأن على حالة المصابين، إذ إنّه في طريقه إليهما للاطمئنان على المصابين.

وتابع: «هناك تعاون وتنسيق أيضا مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الموجود من أجل تقديم كافة المساعدات للمصابين، كما أنّ القوات المدنية تتواجد بقوة هنا في منطقة ماقوسة من أجل محاولة رفع العربتين».

وواصل: «محافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة المرور تواصلت مع شبكات النقل الخاصة وأيضا مواقف السيارات، بالتالي جاء الكثير من السيارات الميكروباص والأتوبيسات من أجل توصيل ركاب القطار إلى محافظة القاهرة من أجل استكمال رحلتهم».