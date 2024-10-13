تشاد تواجه مأساة الفيضانات المدمرة بعد أزمة الغذاء

تواجه تشاد، التي أضعفتها بالفعل الأزمات الغذائية المتكررة، مأساة جديدة وهي الأمطار الغزيرة، التي ضربت 23 مقاطعة في البلاد، وتسببت في فيضانات مدمرة.



وذكر موقع "أفريقيا نيوز"، اليوم /الأحد/، أن أكثر من 500 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، كما جرفت الأمواج منازل آلاف العائلات.. مضيفا أنه تم تدمير أكثر من 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر في دولة يؤثر فيه الجوع على أكثر من 4ر3 مليون شخص.

وأوضح الموقع الإخباري، أن البنية التحتية في تشاد أصيبت بشلل مع غمر الطرق والجسور، مما يجعل الوصول إلى مناطق الكوارث صعبا بشكل خاص على عمال الإغاثة، مشيرا إلى أن النساء الحوامل يتعرضن للخطر بوجه خاص، حيث يجدن أنفسهن في مخيمات مؤقتة دون إمكانية الحصول على الرعاية الأساسية.

وأفاد الموقع، بأنه استجابة لهذه الأزمة الإنسانية، تم نشر 248 سيدة تعمل في مجال الرعاية الصحية (القابلات) لتقديم الرعاية في حالات الطوارئ، في حين تم توزيع مجموعات النظافة الأساسية على 12 ألف امرأة وفتاة.

يذكر أن القبالة هي مهنة تابعة للرعاية الصحية تقدم فيها القابلات الرعاية للنساء المقبلات على الولادة خلال فترة الحمل، المخاض والولادة، وخلال فترة ما بعد الولادة، ويهتمون أيضًا بحديثي الولادة حتى سن ستة أسابيع.