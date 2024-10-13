سول: بعض بالونات القمامة الكورية الشمالية مزودة بأجهزة تتبع

أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم /الأحد/، بأن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة في أنحاء كوريا الجنوبية كانت مزودة بأجهزة تتبع ونقل لنظام تحديد المواقع العالمي، معلنا أنه تم العثور على أجهزة تتبع ونقل لنظام تحديد المواقع العالمي في بعض البالونات الكورية الشمالية، التي ربما تستخدمها بيونج يانج لبحث بيانات تحليق البالونات.



وقال مسؤول عسكري- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تحليق البالونات ويستعد للطوارئ".

وبحسب "يونهاب"، أرسلت كوريا الشمالية هذا العام حتى الآن نحو 6 آلاف بالون قمامة إلى كوريا الجنوبية. وتشير التقديرات إلى أن بيونج يانج أنفقت 600 مليون وون (444.148 دولار أمريكيا) على حملة البالونات.