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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: نهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إن أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف لتبادل الخبرات والشراكات.

وأكد الرئيس السيسي -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه- أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، ونهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.

وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، ابتداءً من اليوم، وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويتزامن معه عقد «أسبوع المياه الأفريقي التاسع».

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