السيسي: نهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إن أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف لتبادل الخبرات والشراكات.

وأكد الرئيس السيسي -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه- أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، ونهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.

وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، ابتداءً من اليوم، وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويتزامن معه عقد «أسبوع المياه الأفريقي التاسع».