بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا

بدأ الناخبون في ليتوانيا، التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - أنه يحق لحوالي 2.4 مليون ناخب مسجل التصويت لانتخاب 141 نائبا بالبرلمان لولاية تمتد لأربعة أعوام.

ومن المقرر أن يتم انتخاب 70 عضوا من خلال التمثيل النسبي عبر القوائم الوطنية للأحزاب، بينما يتم التنافس بين المرشحين الآخرين للفوز بالمقاعد من خلال الفوز بالأغلبية المطلقة في الدوائر الانتخابية المحلية.

وقد يتم الدعوة إلى إجراء جولة إعادة في الـ27 من أكتوبر الجاري في الدوائر الانتخابية للنظام الفردي التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية مطلقة.

وتجرى الانتخابات وسط توقعات بعدم تمكن أي من الأحزاب الرئيسية من تحقيق الأغلبية أو الانفراد بتشكيل الحكومة.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يبدو الأوفر حظا، إذ من المتوقع أن يحصل على ضعف عدد الأصوات التي يحصدها حزب "اتحاد الوطن الأم" الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية إنجريدا سيمونيته فيما أظهر الاستطلاع أن حزبا جديدا بزعامة السياسي ريميجيوس زيمايتايتيس المنتمي إلى تيار اليمين سيأتي في المرتبة الثانية بين الحزبين.

يشار إلى أن سيمونيته قادت حزبها للفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وتمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين ليبراليين هما حزب الحرية والحركة الليبرالية.