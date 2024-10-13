باكستان والولايات المتحدة تجريان مناورات ثنائية في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية الباكستانية اليوم /الأحد/ أن قواتها أجرت مناورات ثنائية مع نظيرتها الأمريكية في بحر العرب.



وذكرت "البحرية الباكستانية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس أوكين" وصلت إلى ميناء كراتشي، وشاركت في مناورة ثنائية في بحر العرب الشمالي مع السفينة "بابور" التابعة للبحرية الباكستانية.. موضحة أن هذا التدريب الثنائي يعكس التزام البحرية الباكستانية بالسلام الإقليمي والنظام البحري بالتعاون مع شركاء عالميين مخضرمين؛ بهدف مكافحة خطر الإرهاب والقرصنة والمخدرات والاتجار بالبشر في المنطقة وخارجها.

وأشار البيان إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني وإظهار عزم البحرية الأمريكية ونظيرتها الباكستانية تجاه السلام البحري الإقليمي.. موضحا أن زيارة سفينة البحرية الأمريكية إلى باكستان هي مظهر من مظاهر العلاقات الثنائية عميقة الجذور بين البحريتين بشكل عام والدولتين بشكل خاص.