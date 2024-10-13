استئناف حركة القطارات بالمنيا

استأنفت هيئة السكة الحديدية، حركة القطارات بعد توقفها صباح اليوم الأحد، نتيجة حادث تصادم قطاري المنيا.

وشهدت منطقة ماقوسة بالمنيا حادث مروع اثر تصادم جراررين سكة حديد بعربة الطاقة الخلفية للقطار رقم ١٠٨٧ قطار نوم القادم من أسوان القاهرة.

أسفر الحادث عن انقلاب عربات من القطار بترعة الإبراهيمية وتجري الآن عملية الإنقاذ وتوقفت حركة القطارات بالاتجاهين.

انتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات الشرطة وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

دفعت مديرية أمن المنيا، بقوات الإنقاذ النهري لموقع حادث تصادم جراري سكة حديد بقطار نوم أمام منطقة ماقوسة جنوب المنيا، وذلك للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٢٠ شخصا تم نقلهم لمستشفي المنيا العام

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