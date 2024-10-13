تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 27000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 629 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 254 شاحنة و 17 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 24500 طن بضائع، 375 شاحنة و 23 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 3400 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، سينا ، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة اللوتس ومغادرة السفينتين HONIST1 و ADONES علي متنهما 17000 طن مواد غذائية تصدير الي اليمن .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها.

