استقرار حالة مصابي حادث قطار المنيا

قال محمد النادي، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ حادث تصادم قطارين وقع في منطقة ماقوسة جنوب مدينة المنيا، موضحا أنّ القطار رقم 1087 كان قادما من أسوان إلى القاهرة، وتوقف في هذه المنطقة بسبب عطل مفاجئ، وخلال توقفه اصطدم به جرار من الخلف.

وأضاف «النادي»، أنّ حادث تصادم القطار مع الجرار أسفر عن 19 مصابا ولا توجد أي حالات وفاة، مشيرا إلى أنّ محافظ المنيا ومدير الأمن انتقلا على الفور إلى موقع الحادث، فضلا عن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات العامة.

وتابع: «حالة المصابين مستقرة حتى الآن بحسب تصريحات وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، كما يجرى الآن عملية سحب لعربتي القطار اللتان سقطتا في ترعة الإبراهيمية».