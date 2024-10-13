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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تشن 329 هجوما على إقليم زابوروجيا أخر 24 ساعة

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، إن الجيش الروسي نفذ 329 هجومًا على الإقليم في أخر 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.


وأوضح فيدوروف في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /الأحد/ - "أن الجيش الروسي نفذ 329 هجومًا على 13 بلدة تابعة للإقليم في أخر 24 ساعة، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما نفذ سبع غارات جوية على بلدات زابوريزهيا ومالا توكماشكا ونوفوداريفكا".
وأضاف المسئول الأوكراني، أن نحو 170 طائرة روسية بدون طيار من أنواع مختلفة هاجمت بلدات بيلينكي وبريمورسكي ولوبكوف وهوليايبولي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا وليفادني ومالينيفكا.

زابوروجيا الجيش الروسي