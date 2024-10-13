وزير النقل يأمر بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد لمعرفة أسباب وقوع حادث المنيا

كلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، ورئيس هيئة السكة الحديد، بالتوجه لموقع حادث قطار المنيا، وفقا لخبر عاجل على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأحد.

كما كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع حادث قطار المنيا.

شهدت محافظة المنيا تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، وجاري الوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

فيما توقفت حركة القطارات على خط القاهرة أسوان نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة أبو قرقاص بالمنيا.

وأدى التصادم إلى سقوط بعض عربات القطار على حافة الترعة وجارى المتابعة.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.