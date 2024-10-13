وفاة الضحية الخامسة لاستنشاقها غاز داخل منزلهم بالشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة في الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد، داخل مستشفي العاشر من رمضان الجامعي لتلحق بوالديها وشقيقيها وذلك إثر استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مستشفى العاشر من رمضان الجامعي قد استقبل مساء امس 4 جثث وفتاة مصابة بحالة باختناق جميعهم من أسرة واحدة، وذلك إثر استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص بينهم زوجين وطفليهما وإصابة ابنتهما الطفلة 15 عاما بحالة اختناق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة، ووفاة المتوفين إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.