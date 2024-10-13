متحدث "اليونيفيل": لا يمكن لأي دولة أن تقرر بمفردها مصيرنا في جنوب لبنان

أكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أندريا تيننتي أنه لا يمكن لأي دولة أن تقرر بمفردها مصير مهمة اليونيفيل في المنطقة.



وقال تيننتي - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن البعثة تواصل مهامها التي أوكلت لها بتفويض من مجلس الأمن وبطلب من السلطات اللبنانية، مما يجعل قرار البقاء أمرًا مشتركًا ولا يمكن لأي دولة أن تتخذ قرارًا منفردًا بشأن المهمة".

وأضاف "لابد من الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان، فوجودنا مهم وعلينا أن نطبق الولاية التي أوصيت لنا والتي واجهت الكثير من المشاكل في الأسابيع الماضية".

وأشار المتحدث باسم قوات اليونيفيل إلى جهود القوات في مراقبة الوضع على الأرض رغم محدودية قدراتها، مؤكدا أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لضمان التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان جنوب لبنان.