متحدث الصحة: لا توجد وفيات حتى الآن في حادث قطاري المنيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم الأحد، إنه حتى الآن لا توجد حالات وفاة في حادث تصادم قطارين المنيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": إن الطواقم الإسعافية تواصل عملها للمصابين.

وأضاف "عبد الغفار": أن المستشفيات على أعلى مستوى من الجاهزية، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات المطلوبة.

شهدت محافظة المنيا حادث تصادم قطارين أثناء سيرهما على القضبان، مما أدى إلى سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، وتُبذل جهود للوقوف على أسباب وظروف الحادث.

نتيجة للتصادم، توقفت حركة القطارات على خط القاهرة - أسوان، حيث تصادم جرارين مع قطار النوم رقم 1087 بالقرب من محطة أبو قرقاص في منطقة ماقوسة. وقد أسفر الحادث عن سقوط بعض العربات على حافة الترعة، وتستمر المتابعة لتفاصيل الحادث.

في هذا السياق، تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي الحادث، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانياً. كما وجه برفع درجة التأهب الطبي في المستشفيات الموجودة في المناطق المحيطة بالحادث.