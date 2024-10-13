أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 668 ألفا و930 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 668 ألفا و930 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح.

وأضافت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و971 دبابة و17 ألفا و876 مركبة مدرعة و19 ألفا و410 من النظم المدفعية و1231 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و978 من أنظمة الدفاع الجوي و2619 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و435 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا و513 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و992 طائرة بدون طيار".