جثة ومصاب وقاتل مجهول.. من أطلق الرصاص على مقهي الهرم؟

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل مقتل قهوجي وإصابة آخر بطلقات نارية داخل مقهي بعدما أطلق مجهولين النار تجاههما بدائرة قسم شرطة الأهرام.

فحص كاميرات المراقبة

يعكف ضباط البحث الجنائي على سرعة ضبط الجناة من خلال تتبع خط سيرهما وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وكذا فحص علاقات المجني عليه والمصاب لتحديد هوية الجناة.

من أطلق النار على مقهي الهرم؟

البداية بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع إطلاق نار تجاه أحد المقاهي ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بمقهى به آثار طلقات نارية وكذا العثور على اخر مصاب بطلق ناري بمنطقة الركبة، وبسؤال المصاب اتهم مجهولين بإطلاق النار على المقهي مما تسبب في مقتل القهوجي واصابته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.