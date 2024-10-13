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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أزهر مطروح" ينفذ ورشة عمل لصناعة مجسمات كرتونية لنصر أكتوبر المجيد

أزهر مطروح ينفذ ورشة
أزهر مطروح ينفذ ورشة عمل لصناعة مجسمات كرتونية لنصر أكتوبر
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نفذت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، ورشة عمل لصناعة مجسمات من الكرتون، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، بمعهد مطروح الابتدائي النموذجي، ضمن فعاليات مبادرة «مشروعي من موهبتي›، في إطار  المبادرة الرئاسية «بداية جديدة  لبناء الإنسان».

وقال أيمن قبيصي، أخصائي المكتبات بمعهد مطروح الإبتدائي النموذجي، إن الورشة تهدف إلى تعريف الطلاب ببطولات الجيش المصري، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم بطريقة مبتكرة تتناسب مع فئتهم العمرية، وتعليمهم حرفة يدويه بسيطة، تأهلهم لتنفيذ مشاريع صغيرة.

وأشار قبيصي إلى أنه تم تصميم مجسمات باستخدام ورق الكرتون غير المستغل والألوان الفلوماستر، ولزق، ومقص، وتم صناعة نموذج محاكاه بانوراما أكتوبر، ودبابات وطائرات الهليكوبتر، ونماذج لجنود الجيش المصري،  لتوعية الطلاب بمدى أهمية الحدث التاريخي المهم، بشكل مختلف وجميل وملفت للنظر، وسيتم مشاركة تلك الأعمال بالمعارض الخاصة بالأزهر الشريف داخل المحافظة وخارجها.

أزهر مطروح ينفذ ورشة عمل لصناعة مجسمات كرتونية لنصر أكتوبر المجيد

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