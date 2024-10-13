أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4103 جنيها للشراء، 4114 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3761 جنيها للشراء، 3771 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3590 جنيها للشراء، 3600 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3077 جنيها للشراء، 3086 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2393 جنيها للشراء، 2400 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28720 جنيها للشراء، 28800 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 127613 جنيهات للشراء، 127969 جنيها للبيع.