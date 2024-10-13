نقل 12 مصابا في حادث سير بالشرقية إلى مستشفي بلبيس

استقبل مستشفي بلبيس، صباح اليوم الاحد، 12 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - السلام بعد مدخل العبور في اتجاه مدينة السلام وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 12 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - السلام بعد مدخل العبور في اتجاه مدينة السلام وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم.