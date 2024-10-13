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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نشعر بالقلق إزاء الاستهداف الإسرائيلي لقوات "اليونيفيل" في لبنان

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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 أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قلقه البالغ حيال التقارير بشأن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومقتل جنديين لبنانيين.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن وزارة الدفاع "البنتاجون" قولها، في بيان لها، "إن أوستن شدد - في اتصال هاتفي - مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، والحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.
وكانت اليونيفيل قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة جنود تابعين لها إثر تعرض مقراتها ومواقع قريبة في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي متكرر.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليونيفيل