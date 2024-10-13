مسئول أوكراني: إصابة 4 أشخاص في قصف روسي 329 مرة على منطقة زابوريجيا

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف اليوم /الأحد/ أن القوات الروسية شنت 329 هجوما على 13 مجمعا سكنيا في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فيدوروف قوله إن القوات الروسية شنت 7 غارات جوية على زابوريجيا، ومالا توكماشكا، ونوفوداريفكا، وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت 170 طائرة بدون طيار من أنواع مختلفة مجمعات بيلينكي، وبريمورسكي، ولوبكوف، وهوليايبولي، ونوفواندريفكا، ونوفودانيليفكا، وروبوتيني، ومالا توكماشكا، وليفادني، ومالينيفكا.

كما تم تنفيذ 19 هجومًا بالصواريخ المتعددة الإطلاق على نوفوأوكراينكا، وهوليابولي، ونوفودانيليفكا، وروبوتنين، ومالا توكماشكا، بالإضافة إلى 133 ضربة مدفعية أثرت على لوبكوف، وهوليابولي، ونوفواندريفكا، ونوفودانيليفكا، وروبوتنين، ومالا توكماشكا، ومالينيفكا، وليفادني.