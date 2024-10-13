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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرق طالب في مياه الرياح الناصري بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طالب في عقده الثاني، مصرعه ، غرقا أثناء السباحة في مياه الرياح الناصري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بالرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب إلي مياه النيل للاستحمام جرفته المياه لعدم اجادته السباحة ولم يتمكن من الخروج، جري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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