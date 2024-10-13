السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم جرار بمؤخرة قطار في المنيا.. وقرار عاجل من وزير النقل

أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان، باتجاه القاهرة فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.